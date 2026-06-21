Si tuffa e non riemerge: 69enne muore annegato nel lago d’Idro

Un uomo di 69 anni della Valsabbia è morto questo pomeriggio a Vantone di Idro. Secondo quanto è stato fino ad ora ricostruito dai carabinieri, l’uomo era al parco di Parole, sulla sponda orientale dell’Eridio, e ha deciso di fare il bagno nel lago.
Purtroppo non è più riemerso dopo essere entrato in acqua. Le squadre di soccorso hanno provato a rianimarlo, anche con l’intervento del team dell’elisoccorso, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare ed è stato dichiarato il decesso.
Con tutta probabilità l’uomo è stato colpito da un malore appena entrato in acqua, forse provocato dallo sbalzo di temperatura.