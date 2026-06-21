Si tuffa e non riemerge: 69enne muore annegato nel lago d’Idro

L’uomo stava facendo il bagno sulla spiaggia di Vantone: i tentativi di soccorso sono stati inutili, così come l’intervento dell’elisoccorso

Paolo Bertoli Giornalista 21 giugno 2026 1 ' di lettura

La zona dell'annegamento Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti annegamentoIdro Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...