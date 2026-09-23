Muore a 64 anni Valerio Melzani, storico giornalaio di Nuvolera

Se n'é andato in silenzio a soli 64 anni. Valerio Melzani, per anni al fianco della moglie Anna nella gestione della cartoleria Idea 2000, che fungeva anche da edicola del paese, non c'è più. Era molto legato alla famiglia, raccontando le trasferte domenicali fuori provincia a trovare la figlia Marika, aiutandola nelle piccole riparazioni domestiche, sempre con la moglie Anna, pronta a preparare piatti prelibati.
L'avevamo visto sorridente, contento, alla fine di agosto quando il figlio Alessandro era appena tornato, dopo tre mesi lontano da casa, tra andata e ritorno, in moto dall’Asia. Un viaggio che avevamo raccontato sul giornale. Poi brevi apparizioni dietro il bancone, sempre pronto ad allungarti il giornale, quasi per non farti perdere tempo. Valerio era così: persona buona, battuta pronta per molti ma non per tutti: sapeva a chi farla e a chi non farla perchè vedeva che era di fretta.
Tutte le mattine, per oltre 25 anni, con vento, pioggia o neve, e nelle calde giornate estive, lui era puntuale a consegnare il quotidiano ai «suoi»abbonati. Un servizio fatto con il cuore. Un giro completo, bar, pensionati aziende: per tutti Valerio era il portatore di notizie. Alla moglie Anna e ai figli Alessandro e Marika sono giunte, in questi giorni (i funerali celebrati mercoledì 23 settembre), le condoglianze della comunità intera.