Multe al Crocevia di Sarezzo fino al 2029: lo stop solo con la nuova rotonda

Il photored del Crocevia torna ad accendere il confronto politico a Sarezzo. L’assestamento di bilancio aggiunge altri 63mila euro alle entrate previste dalle sanzioni stradali. Considerando anche i 12mila euro inseriti con la precedente variazione, la previsione complessiva passa così dagli iniziali 450mila a 525mila euro.
La discussione
Un dato che riapre una discussione già affrontata più volte in Consiglio comunale sul dispositivo che multa chi, arrivando da Gardone, occupa la corsia riservata alla svolta verso Lumezzane per poi proseguire diritto sulla provinciale, evitando la coda.
A sollevare il caso è stata la capogruppo di «Popolari e democratici per il bene comune», Donatella Ongaro, che ha contestato la distanza tra i numeri del bilancio e l’annunciata eliminazione del photored da parte dell’Ammministrazione. «Era stata promessa la rimozione dell’impianto con una conseguente riduzione delle entrate – ha osservato Ongaro –. I dati mostrano un aumento di 75mila euro».
La replica è arrivata dall’assessore al Bilancio Massimo Ottelli che ha confermato l’obiettivo dell’Amministrazione di rimuovere il dispositivo, precisando però che «la dismissione sarà legata alla trasformazione viabilistica del Crocevia prevista con la realizzazione del raccordo autostradale». Al posto del semaforo dovrebbe trovare spazio una rotatoria, studiata anche per rendere più fluida la svolta verso Lumezzane. «L’obiettivo è l’apertura entro il 2029 – ha spiegato Ottelli –. Finché il sistema rimane in funzione, tuttavia, le entrate prodotte devono essere iscritte a bilancio».
I conti
Già un anno fa l’assessore aveva annunciato la necessità di preparare i conti comunali a un calo strutturale degli incassi: nel 2024 erano state comminate multe per 704mila euro, circa la metà riscossi. Ora la previsione è di 525mila euro. Secondo i dati richiamati da Ottelli, il 98% delle sanzioni stradali deriverebbe proprio dal photored.
Il confronto si è poi allargato alla tenuta complessiva dei conti. Ongaro ha contestato l’aumento delle tariffe di alcuni servizi e l’impiego di parte dei proventi delle concessioni edilizie per finanziare la spesa corrente. Ottelli ha replicato richiamando l’aumento dei costi: i rinnovi contrattuali del personale incideranno per 650mila euro, mentre la spesa per l’assistenza ad personam è salita da circa 230mila a oltre 450mila euro. «In compenso non abbiamo toccato né l’addizionale Irpef né l’Imu» ha sottolineato l’assessore.