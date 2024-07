Mozione bocciata: piazza Cavour a Rovato rimane Ztl

Ztl a Rovato: avanti tutta. La zona a traffico limitato che da un paio di mesi è stata istituita attorno a piazza Cavour nelle ore serali e nei festivi resta al suo posto. Il Consiglio comunale di giovedì sera, l’ultimo prima della pausa estiva nella capitale della Franciacorta, ha bocciato la mozione presentata dall’opposizione di RovatoW per riportare le lancette a maggio.

La minoranza

Come spiegato dai consiglieri Andrea Giliberto e Renato Bonassi, «prima di pensare di chiudere la piazza, è necessario rivedere la viabilità generale di tutto il centro storico e la stessa va arredata per renderla fruibile agli avventori. Nel breve la prima cosa da fare è azzerare le modifiche alla viabilità cambiando il senso di marcia solo in via Montebello e attivare la Ztl in concomitanza della chiusura della piazza per gli eventi. Soluzione che permetterebbe inoltre di poter posizionare il palco per gli spettacoli in centro alla piazza. È necessario, inoltre, aprire un tavolo per trovare una soluzione che possa non penalizzare nessuno ma anzi possa incrementare il commercio e il turismo».

Le vetture, a detta della maggioranza, riempiono piazza Cavour - © www.giornaledibrescia.it

A favore della mozione si sono espressi anche gli altri consiglieri d’opposizione - Matteo Buizza e Stefano Fogliata di Rovato Domani e Valentina Remonato di Rovato 2020 - esprimendo non contrarietà alla Ztl in quanto tale, ma subordinandola a un ragionamento urbanistico a 360 gradi su tutta la viabilità del centro storico.

Dalla maggioranza

Contrarietà è arrivata invece da giunta e maggioranza. Per il sindaco, Tiziano Belotti, «il tema è sul tavolo almeno dal 2022 e in questi anni ho incontrato ripetutamente residenti e commercianti per tutelare piazza Cavour e i cittadini. La decisione sulla chiusura totale la lascio a chi verrà dopo di me. Intanto, lo stop serale e festivo ha già migliorato la situazione di uno spazio che va vissuto e popolato di attività, anche dai commercianti, di una piazza che va riempita con le iniziative, non di aiuto. Come Amministrazione, abbiamo già fatto e continueremo a fare il nostro, a partire dai 100 mila euro stanziati per un’illuminazione all’altezza».

Fratelli d’Italia

Sul fronte politico, infine, l’affondo di Carlalberto Capoferri, capogruppo di FdI: «La mozione è provocatoria, faziosa e arrogante in particolare quando si parla di "addivenire ad una diversa soluzione sensata”, facendo apparire chi governa senza senso logico. Noi continuiamo a operare per il bene di Rovato. Sulla viabilità, per esempio, stiamo facendo delle valutazioni sui sensi unici - in particolare su via Bonvicino - mentre la piazzetta dell’ex Pretura è stata riaperta al parcheggio».