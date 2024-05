A Rovato entra in vigore la ztl: i residenti, per ora, non salgono sulle barricate

Daniele Piacentini

Molti hanno dubbi, ma attendono di vedere come sarà. Da giovedì sarà attiva tutti i giorni feriali, dalle 20 alle 5 del mattino. Nei giorni festivi, invece, 24 ore su 24

2 ' di lettura

In piazza Cavour a Rovato rimarranno solo i posteggi a parcometro che però saranno più brevi

Meno due. Giovedì, alle 20, entrerà in vigore, in centro storico, la prima ztl di Rovato. Una rivoluzione pensata per favorire pedoni e ciclisti che fa molto parlare. L’area individuata dall’Amministrazione comunale del sindaco Tiziano Belotti è il quadrilatero tra piazza Cavour, via Castello, via Carampane e via Don Racheli. La ztl sarà in vigore tutti i giorni feriali, dalle 20 alle 5 del mattino. Nei giorni festivi, invece, 24 ore su 24. Prevista, inoltre, l’inversione del senso di marcia nel