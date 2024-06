Sulla Ztl in centro a Rovato è polemica tra maggioranza e opposizione

La Ztl in centro storico è già il tema dell’estate a Rovato e la politica si schiera, a favore o contro... gli occhi elettronici. L’opposizione di RovatoW annuncia una mozione per creare una «piattaforma di welfare a impatto locale, sostenendo i negozi di vicinato e incrementando davvero la vita del centro storico».

Sulla Ztl, i consiglieri Renato Bonassi e Andrea Giliberto sostengono che essa abbia provocato «numerose reazioni negative. Da una parte i commercianti lamentano la mancanza di confronto, con diminuzione di avventori e fatturato; dall’altra i cittadini, che si lamentano del cambio della viabilità. Tutto normale, visto il modus operandi del sindaco Tiziano Belotti. La cosa strana è che il presidente del consiglio, Roberta Martinelli, e il capogruppo FdI Carlo Alberto Capoferri - appena avuto conto delle lamentele - si siano attivati per convincere Belotti al passo indietro. Oggi difensori dei commercianti dopo aver assecondato la decisione?».

La replica

A RovatoW replicano i diretti interessati, a partire dall’ex sindaco, ora a capo del Consiglio comunale, Roberta Martinelli: «Dispiace che ancora una volta RovatoW non sappia far politica a beneficio della comunità e preferiscano attacchi personali ai membri della maggioranza. Sono stata invitata da un gruppo di cittadini, come presidente del consiglio e fruitrice della piazza. Ho ascoltato lamentele e proposte, come dovrebbe fare ogni buon amministratore locale, ribadendo che non avrei esplicitato la mia posizione personale sulla Ztl, ma che avrei riferito dell’incontro alla maggioranza di cui faccio parte e con cui condivido le scelte».

Capoferri (FdI) respinge al mittente le accuse e annuncia possibili novità: «Tra il chiudere totalmente la piazza e vederla trasformata in un parcheggio selvaggio, si può e deve trovare una giusta via di mezzo, arricchendo e arredando la zona con fioriere per delimitare le zone di parcheggio; il progetto è in fase di studio. Obiettivo della maggioranza è la crescita economica, culturale e sociale; su questo ci impegniamo da anni».

L’opposizione

Opposta la visione di Valentina Remonato, dell’opposizione di RovatoW: oltre a contestare i 4mila euro aggiuntivi per il posizionamento delle telecamere, la Remonato parla di «insensata zona di sensi unici in relazione a una confusa Ztl a orario e a giorni variabili». Scelta invece ribadita dal sindaco Belotti: «La riduzione del traffico serale in piazza Cavour si applica dal 2021. La Ztl lo ha semplicemente ufficializzato e consente l’utilizzo serale della piazza a tutti in tranquillità e sicurezza. È un fatto culturale, di civiltà e di rispetto. Le misere strumentalizzazioni - a mio avviso - non interessano a nessuno».