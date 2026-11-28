È stato rivenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 28 novembre, il corpo senza vita di un uomo in un canale nella campagna di San Zeno. A trovarlo sono stati i Vigili del fuoco, che hanno sorvolato l'area con il loro elicottero Drago. I pompieri erano impegnati nelle ricerche dell'anziano di San Polo Eqerem Ahmetaj scomparso esattamente una settimana fa. Ancora non si sa se il corpo ritrovato sia quello del 75enne albanese residente a Brescia.
Sul posto la Polizia locale e i carabinieri con la Sis, Sezione investigazioni scientifiche.