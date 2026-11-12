Saranno celebrati oggi, giovedì 12 novembre, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Zanano a Sarezzo, i funerali di Stefano Cantoni, il 51enne morto martedì 3 novembre in sella alla sua Vespa, dopo essersi scontrato con un’auto. Una lunga attesa per la famiglia, per la ma moglie e il figlio in modo particolare, visto che la salma è stata a lungo a disposizione dell’autorità giudiziaria, come nel caso di altre due vittime di quel tremendo inizio settimana in cui in 24 ore hanno perso la vita 5 persone.
Morto in scooter a Sarezzo, oggi a Zanano il funerale di Stefano Cantoni
L’uomo si era scontrato con un’automobile mentre viaggiava in sella alla sua Vespa: la salma è stata a lungo a disposizione dell’autorità giudiziaria
Stefano Cantoni, vittima di uno degli incidenti del 3 novembre
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