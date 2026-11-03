Tragedia questa sera verso le 22 e trenta a Sarezzo: un motociclista cinquantenne è morto in un incidente sulla Sp 345, probabilmente dopo essere stato investito da un’auto. Sul posto ci sono due pattuglie della Polizia stradale. Non è ancora chiara la dinamica dell’evento. A bordo strada c’è l’automobile coinvolta nell’impatto, molto danneggiata nella parte anteriore. Il motorino è in mezzo alla carreggiata diversi metri indietro: è probabile quindi che il motociclista sia stato sbalzato dal mezzo.
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Sarezzo, tragico scontro tra un’auto e una moto: morto un uomo
L’incidente è avvenuto verso le 22 e 30 sulla Sp345. Ancora non è chiara la dinamica dell’impatto
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L'incidente tra un'auto e una moto a Sarezzo
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