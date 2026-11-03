Sarezzo, tragico scontro tra un’auto e una moto: morto un uomo

L’incidente è avvenuto verso le 22 e 30 sulla Sp345. Ancora non è chiara la dinamica dell’impatto

03 novembre 2026

Fotogallery 5 foto L'incidente tra un'auto e una moto a Sarezzo Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti incidente mortaleincidente motoSarezzo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...