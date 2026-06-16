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Morto in scooter a Castenedolo, mercoledì l’addio a Paolo Rinaldi

L’uomo, 64 anni, si è scontrato con un Suv in svolta: si tratta della terza vittima della strada nel Bresciano in un solo weekend
Paolo Rinaldi aveva 64 anni - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
Paolo Rinaldi aveva 64 anni - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Ad alcune ore dal tragico incidente che domenica sera, poco dopo le 23, è costato la vita al 64enne Paolo Rinaldi, all’angolo tra via Brescia e via Verdi, a Castenedolo, resta il palo della segnaletica stradale contro cui si è schiantato lo scooter: piegato e divelto, è la testimonianza della violenza dell’impatto che ha coinvolto il 64enne. I residenti della zona passano e osservano, come in un mesto pellegrinaggio, il tratto di asfalto dove Rinaldi ha perso la vita. Si tratta della terza vittima della strada nel Bresciano in un solo weekend.

Il luogo dell'incidente mortale - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
Il luogo dell'incidente mortale - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Diverse persone si sono alternate domenica sera nel praticare il massaggio cardiaco all’uomo, che giaceva a terra in arresto cardiaco, nella speranza di poterlo sottrarre alla morte. Rinaldi pare stesse superando alcune auto incolonnate e quasi ferme lungo via Brescia, tratto urbano della Spbs 236, quando la prima vettura della fila, una Mitsubishi Pajero, all’arrivo dello scooter avrebbe avviato una svolta a sinistra per immettersi in via Verdi.

Rinaldi non si sarebbe accorto dell’indicatore di direzione e lo scooter avrebbe quindi colpito in pieno il Suv lungo la fiancata. Nell’urto, la vettura ha perso il parafango anteriore sinistro. Lo scooter, tuttavia, ha proseguito la sua corsa e il 64enne è stato proiettato contro il palo situato sul lato opposto della strada. Il mezzo è poi finito contro alcune auto parcheggiate.

La vittima si chiamava Paolo Rinaldi. Nato a Brescia 64 anni fa, era originario di Castenedolo, anche se da alcuni mesi, secondo quanto emerso, abitava a Brescia. Domenica sera viaggiava sul suo scooter in direzione del capoluogo quando si è scontrato col Suv. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia stradale intervenuti per i rilievi, sulla base delle testimonianze raccolte tra gli automobilisti presenti, Rinaldi aveva appena sorpassato le vetture ferme in colonna senza accorgersi del Suv che aveva già iniziato la manovra di svolta. L’automobilista sarebbe immediatamente sceso dal veicolo e avrebbe prestato per primo soccorso al 64enne. Sul posto sono poi intervenuti i sanitari della Croce Blu.

L’ultimo saluto a Paolo Rinaldi si terrà mercoledì alle 15.30 nella Casa del Commiato di via Bargnani 25 a Brescia. Al termine il feretro proseguirà per il tempio crematorio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
incidente mortalePaolo RinaldiCastenedolo

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