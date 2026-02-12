Giornale di Brescia
Morto su una panchina: «Non era un clochard, nessuno lo ha soccorso»

La denuncia del nipote del 42enne uzbeko trovato morto la scorsa settimana su una panchina nel parco tra via Donegani e via Bagnadore a Brescia
La panchina su cui è stato trovato l'uomo senza vita - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
La panchina su cui è stato trovato l'uomo senza vita - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
A Brescia era di passaggio. Ed entro fine mese aveva in programma di lasciare la Lombardia. «Il 16 gennaio è arrivato a Milano dall’Uzbekistan e il giorno successivo si è trasferito a Brescia e poi sarebbe dovuto arrivare da me e mia madre in Umbria» racconta il nipote del 42enne trovato senza vita la scorsa settimana su una panchina tra via Donegani e via Bagnadore in città. «Ma mio zio non era un clochard, non era un senzatetto» assicura il parente dello straniero. «Viveva in una stanza con un amico con il quale condivideva le spese».

Muore dopo una serata in compagnia. «Stava tornando a piedi dopo aver cenato in un ristorante etnico in zona Corso Garibaldi e ha avuto un infarto. Si è accasciato sulla panchina dove poi è morto». Secondo la ricostruzione degli inquirenti era solo quando si è sentito male e lo confermano le telecamere di sicurezza installate in strada a poche metri di distanza dal parco tra via Donegani e via Bagnadore. Solo è arrivato alla panchina e solo si è accasciato.

L’hanno trovato ore dopo sdraiato, con il busto e le braccia rivolte verso terra in una posizione sicuramente anomala. Indossava jeans, un giubbino, scarpe da ginnastica e aveva uno zaino.

«Nessuno lo ha aiutato»

«Qualcuno lo ha visto che stava male, ma nessuno è intervenuto» denuncia il nipote della vittima. Impossibile capire se poteva essere salvato. Di certo c’è che un residente ha registrato con il telefonino un video che, diverse ore prima rispetto all’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori, immortala l’uomo probabilmente già senza vita.

L’autopsia – disposta dal pm di turno ed eseguita mercoledì nei laboratori di medicina legale degli Spedali civili di Brescia – ha confermato il decesso per arresto cardiaco e nelle prossime ore, ottenuto il nullaosta della magistratura – la salma, riconosciuta dalla sorella e dal nipote arrivati dall’Umbria, sarà trasferita per la celebrazione dei funerali nel paese d’origine del 42enne.

