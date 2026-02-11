Dopo la doppia tragedia, via Milano ricorda i due uomini morti

Due parchi a pochi metri di distanza l’uno dall’altro e due panchine sopra le quali Azat e Alessandro, i due uomini trovati morti a meno di 24 ore di distanza la settimana scorsa, hanno esalato il loro ultimo respiro. In solitudine, al freddo. Esistenze invisibili che il quartiere di Porta Milano ha voluto ricordare con una cerimonia questa mattina: Azat Tashbayev, uzbeko di 42 anni, trovato morto all’alba di venerdì nel parchetto tra via Bagnadore e via Milano, e Alessandro Rosso, italiano di 44 anni, trovato senza vita nel parco Caduti di Nassiriya in via Trivellini.

La commemorazione

Proprio davanti alla panchina dove è stato trovato Alessandro, si è svolta la commemorazione alla quale hanno partecipato molti cittadini e i rappresentanti di varie associazioni, oltre alle istituzioni politiche e religiose: «Il nostro quartiere non vuole dimenticare fatti del genere – ha detto il presidente del quartiere Paolo Campi –. Vogliamo dire che la comunità e il quartiere ci sono, e che si stringono a loro. L’indifferenza spesso sembra avvolgere tutto, ma esiste ancora una comunità che vuole ricordare. Perché una comunità si misura da come tratta i più fragili».

Loading video... Uomini morti in strada, il vescovo Tremolada: "Serve empatia"

Presenti, oltre al vicepresidente del consiglio di Regione Lombardia Emilio Del Bono, anche la sindaca Laura Castelletti e l’assessore Marco Fenaroli. «Ringrazio il quartiere che ci ha riuniti qui ricordandoci nel dolore che siamo una comunità e che ognuno di noi può far la differenza – ha detto la sindaca –. Molti di voi presenti si impegnano ogni giorno perché la solidarietà non svanisca. Rinnoviamo quell’impegno nei confronti di valori e sensibilità, valori che contraddistinguono una grande parte della nostra città». La cerimonia si è conclusa con la preghiera di frate Cristian Limonta, parroco della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù.