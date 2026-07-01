Morto in moto nel Veneziano, Nave piange Maurizio Re

Lutto e dolore a Nave per la scomparsa di Maurizio Re, imprenditore bresciano di 66 anni, morto domenica sera in un tragico incidente stradale lungo la Strada Provinciale 57, nel territorio di Fossalta di Piave, in provincia di Venezia. Nello schianto, avvenuto mentre viaggiava in sella alla sua moto, ha perso la vita anche la passeggera, Barbara Brighenti, 57 anni, residente a Bergamo. Secondo le prime ricostruzioni, la coppia stava rientrando da un fine settimana trascorso al mare per festeggiare il compleanno dell’imprenditore.
Maurizio rientrerà a Nave domani, giovedì 2 luglio, nel pomeriggio e verrà portato alla Casa del Commiato in Via Sorelle Minola n.19/a. Il funerale si terrà sabato alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Nave; si proseguirà poi per il Cimitero di Nave.
In base alla ricostruzione effettuata dai carabinieri della Compagnia di San Donà di Piave, i due stavano rientrando da Jesolo quando, per cause tuttora in corso di accertamento, la moto condotta da Re si è scontrata frontalmente con una Volkswagen. L’automobilista è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. L’impatto è stato violentissimo: Maurizio Re, che era alla guida e Barbara Brighenti, seduta sul sellino posteriore, sono stati sbalzati e sono morti sul colpo.