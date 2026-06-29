Moto contro un’auto nel Veneziano: morti un bresciano e una bergamasca

Un motociclista bresciano di 66 anni, Maurizio Re, e una donna di origine bergamasche, Barbara Brighenti di 59 anni, sono morti ieri verso mezzanotte in un tragico incidente avvenuto a Fossalta di Piave, in provincia di Venezia.
Secondo cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della compagnia di San Donà di Piave, la motocicletta su cui viaggiavano le due vittime si è scontrata frontalmente con un autovettura Volkswagen condotta da un uomo residente a Treviso a sua volta rimasto ferito nello schianto.
La dinamica
L’incidente è avvenuto lungo la Sp 57, in via Argine San Marco, all’altezza del cavalcavia autostradale. Una zona tristemente nota per i molti incidenti gravi già accaduti. Secondo le prime informazioni nell’impatto sarebbero rimasti coinvolti una motocicletta e un’autovettura. La violenza dell’urto non ha purtroppo lasciato scampo alla coppia di motociclisti.
Inutili i soccorsi
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del Suem 118 di San Donà di Piave, i Vigili del fuoco dei distaccamenti di San Donà di Piave e Motta di Livenza oltre ai Carabinieri della radiomobile di San Donà di Piave e della locale stazione di Noventa di Piave.
In un primo momento erano stati attivati anche un’ambulanza del Suem di Jesolo e l’elisoccorso di Treviso Emergenza, decollato dall’ospedale Ca’ Foncello. Entrambi sono però stati fatti rientrare dopo la constatazione del decesso delle due persone coinvolte.