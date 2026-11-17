Si terranno giovedì pomeriggio alle 14 nella chiesa del Violino, il quartiere in cui abitava, i funerali di Guido Maccabiani, il capo scout morto domenica pomeriggio mentre tornava a casa, in bicicletta, da un incontro di capi educatori. «Era in pensione da due giorni e aveva tanti progetti, domenica pomeriggio aveva ci aveva parlato di quello di raccogliere in un unico archivio le foto dello scoutismo bresciano», hanno raccontato i capi con cui era stato, durante un momento di preghiera che si è tenuto lunedì sera alla Pace. Per lui il medico legale aveva disposto l’autopsia, che è stata eseguita martedì mattina: dal pomeriggio la salma è visitabile all’obitorio dell’ospedale Civile.
Morto in bici in via Turati: giovedì i funerali di Guido Maccabiani
L’uomo, capo scout, è deceduto domenica pomeriggio mentre tornava a casa dopo un incontro tra educatori. Le esequie si terranno alle 14 nella chiesa del Violino
Guido Maccabiani
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