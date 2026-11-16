Morto in bici a causa di un malore: da due giorni era in pensione

Guido Maccabiani andava dappertutto in bicicletta. Fedele al motto «non esiste il buono o il cattivo tempo ma il buono o il cattivo equipaggiamento» era sempre attrezzato nel modo giusto. E allenato. Aveva dedicato la vita allo scautismo, affiancando l’impegno di oltre mezzo secolo dell’Agesci alla vita familiare e al lavoro come ingegnere chimico per la Lyondellbasell, che lo aveva portato per molti anni in giro per il mondo.
Il destino lo attendeva in via Turati, una salita che aveva percorso altre mille volte e che non ha mai rappresentato per lui un pensiero. Un malore improvviso lo ha fatto cadere e purtroppo il tempestivo intervento di medici e infermieri non ha potuto evitare il peggio: è spirato poco dopo essere arrivato al Civile. Aveva 66 anni e venerdì era stato il suo ultimo giorno di lavoro. Era in pensione da meno di 48 ore.
Sulla strada
Anche ieri Guido Maccabiani era in giro in bicicletta, anche ieri aveva scelto il suo mezzo di trasporto preferito per partecipare alla vita degli scout della zona Brescia. Quando il suo cuore ha improvvisamente smesso di battere stava tornando da Gavardo, dove si era svolta l’assemblea dei capi-educatori. Era partito dall’oratorio dove si era tenuto l’incontro diretto verso il Villaggio Violino dove da diversi anni abitava con la moglie Marina Carletti, insegnante del liceo Calini, e le due figlie Viola e Letizia. La donna e una delle ragazze lo aspettavano a casa, la sorella è in Erasmus all’estero.
Lo sgomento
Purtroppo a suonare il campanello non è stato l’ingegnere sulla sua bicicletta ma un ufficiale della Polizia Locale che ha portato alla famiglia la notizia della tragedia. Secondo quanto le pattuglie hanno ricostruito, Guido Maccabiani stava pedalando su via Turati quando, all’altezza del civico 32, è stato colpito da un improvviso malore.
Ha barcollato alcuni secondi e si è accasciato. Stando alle testimonianze degli automobilisti che hanno assistito alla caduta, e che immediatamente hanno allertato il numero unico di emergenza, nessun veicolo l’ha urtato. Per gran parte della vita professionale aveva fatto il pendolare tra Brescia e Ferrara e in bicicletta aveva affrontato itinerari di ogni tipo. Un malore lo ha strappato alla vita ad una manciata di chilometri di casa.
La notizia della tragica scomparsa si è rapidamente diffusa tra gli scout della provincia di Brescia: quelli del gruppo Brescia 4, di cui aveva fatto parte fin da ragazzino e di cui poi era stato capogruppo, ruolo di vertice che aveva poi assunto per l’intera zona Brescia. Era nel consiglio della Fondazione San Giorgio, che gestisce la base di Piazzole, e curatore del periodico Scout Notizie. Aveva unito le sue passioni, scout e bici, organizzando un campo per ragazzi di tutta Italia («Esplorazione in bicicletta») e aveva dedicato alle due ruote declinate allo scautismo il libro «Avventura in bicicletta». Riprova, l’ennesima, di competenza e spirito di servizio.