Trovato senza vita il fungaiolo scomparso a Valle di Saviore

Si sono concluse purtroppo nel peggiore dei modi nella tarda serata di oggi le ricerche di Giovanni Zanardini, il 77enne di Pian Camuno che era scomparso nel pomeriggio mentre, nella zona di Valle di Saviore, cercava funghi nei boschi. Il suo corpo senza vita è stato localizzato attorno alle 23 in una zona particolarmente impervia non lontano dal rifugio Stella Alpina, a circa 1400 metri di quota.
Le ricerche
L’allarme era scattato nel pomeriggio quando i familiari, non vedendolo rientrare, avevano lanciato l’allarme ai carabinieri. Zanardini era un fungaiolo esperto e conosceva molto bene i boschi di Valle di Saviore ma nel pomeriggio di ieri in quella zona si sono abbattuti forti temporali, rendendo più complicato muoversi nel sottobosco.
Sul posto per le ricerche sono intervenuti i Vigili del fuoco e i tecnici del Soccorso Alpino Guardia di Finanza che hanno impiegato tutte le attrezzature disponibili per restringere il campo delle ricerche: sistemi di tracciamento dei telefoni e sorvoli con l’elisoccorso. Attorno alle 23 il tragico epilogo. L’anziano è stato trovato senza vita e dalla prima analisi della salma pare che il decesso sia da ricondurre ad una caduta, probabilmente provocata dal fondo reso scivoloso dalla pioggia. La salma è stata recuperata nel corso della serata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.