Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
Ultim'ora﻿CronacaValcamonica

Saviore, disperso nei boschi un uomo di 77 anni: ricerche in corso

L'anziano, che vive a Pian Camuno, era uscito per funghi partendo dalla zona di Malga Lincino
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Una panoramica della Valle di Saviore
Una panoramica della Valle di Saviore

Sono in corso da qualche ora a Saviore dell'Adamello le ricerche di un uomo di 77 anni di Pian Camuno che risulta disperso nei boschi. L'uomo, che vive a Pian Camuno, era uscito per funghi partendo dalla zona di Malga Lincino. Sono stati i familiari, quando non lo hanno visto rientrare all'ora stabilita, a segnalare il mancato rientro ai carabinieri. Si è così immediatamente attivato il piano di ricerca delle persone scomparse. Al momento in zona sono operativi i Vigili del fuoco con il supporto del Soccorso Alpino Guardia di Finanza: si stanno utilizzando tutte le tecnologie disponibili, in particolare il tracciamento dei telefoni, per restringere il campo di ricerca.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
dispersoboschiSaviore dell'Adamello
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...