Sono in corso da qualche ora a Saviore dell'Adamello le ricerche di un uomo di 77 anni di Pian Camuno che risulta disperso nei boschi. L'uomo, che vive a Pian Camuno, era uscito per funghi partendo dalla zona di Malga Lincino. Sono stati i familiari, quando non lo hanno visto rientrare all'ora stabilita, a segnalare il mancato rientro ai carabinieri. Si è così immediatamente attivato il piano di ricerca delle persone scomparse. Al momento in zona sono operativi i Vigili del fuoco con il supporto del Soccorso Alpino Guardia di Finanza: si stanno utilizzando tutte le tecnologie disponibili, in particolare il tracciamento dei telefoni, per restringere il campo di ricerca.
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Saviore, disperso nei boschi un uomo di 77 anni: ricerche in corso
L'anziano, che vive a Pian Camuno, era uscito per funghi partendo dalla zona di Malga Lincino
Una panoramica della Valle di Saviore
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