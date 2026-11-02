È morto Dionigi Guindani, storico esponente socialista bresciano

Avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 19 novembre: era stato assessore nelle giunte Corsini e Panella, consigliere comunale e regionale e componente dei cda di diverse società pubbliche

02 novembre 2026 3 ' di lettura

Dionigi Guindani in una foto d'archivio Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Dionigi GuindaniPsi Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...