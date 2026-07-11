Nuova tragedia nell’Oglio: 28enne annega davanti ai suoi familiari

Lo hanno visto in difficoltà a lottare tra i flutti dell’Oglio, quando poi ad un certo punto è sparito sotto il pelo dell’acqua hanno cercato di aiutarlo ma non è servito a nulla. Un ragazzo senegalese di 28 anni, residente a Pontoglio dove si trovava con i parenti per una giornata di refrigerio lungo il fiume, è stato trascinato dalla corrente durante un bagno sino a quando lo hanno ripescato a Palosco in arresto cardiaco. Non si tratta del primo caso di annegamento nell’Oglio in questa stagione.
L’episodio
Secondo la prima ricostruzione pare che il giovane, che non sapeva nuotare, stesse giocando con i parenti nell’acqua quando è incappato in una buca. Sempre giovani, sempre di origine straniera. Quello di sabato non è, purtroppo, il primo annegato nel fiume Oglio di quest’anno.
I precedenti
Meno di dieci giorni fa, il 4 luglio, un ragazzo di 23 anni, Hassan Hamayun di Seriate, era annegato nella zona del salto d’acqua di via Roncaglie, al confine tra Calcio e Urago d’Oglio. Il giovane stava passeggiando lungo l’argine del fiume assieme a un amico, quando entrambi sarebbero scivolati in acqua: gli amici che si trovavano con loro avrebbero cercato di aiutarli a risalire con un bastone. L’amico si è salvato, Hamayun no.
Meno di un mese prima, un’altra vittima. Sempre sull’Oglio, a Roccafranca. E sempre un giovane, di 27 anni, Cristi Vede, originario dell’est Europa ma da tempo residente a Brescia. Si era tuffato in acqua per salvare il fratello, che annaspava in acqua trascinato dalla corrente.