Morta schiacciata dal cavallo, martedì 30 l’addio a Jessica Caratti

L’addio commosso a Jessica Caratti, la 45enne residente nella frazione San Michele di Gardone Riviera, ma volto noto dell’Infopoint di Salò, sarà martedì 30 dicembre alle 15 nel Duomo di Salò. A quella data saranno arrivati dall’Australia i genitori della sfortunata donna vittima di un incidente mentre stava percorrendo un sentiero di Toscolano Maderno con il suo amato cavallo.

La caduta è avvenuta lunedì: per cause non ancora chiarite pare che Jessica stesse provenendo dal maneggio Castello col cavallo quando l’animale, forse spaventato, si è imbizzarrito e una volta impennatosi si è letteralmente rovesciato sulla donna, schiacciandola a terra col suo peso.

Una carico di oltre 500 chilogrammi che ha provocato un arresto cardiaco alla 45enne per la quale, nonostante i soccorsi immediati, dopo alcuni giorni non c’è stato più nulla da fare.

Le indagini

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Salò. Secondo le prime informazioni il comportamento dell’animale di proprietà della stessa Jessica potrebbe essere derivato da paura. Ma si considera anche l’ipotesi di una condizione neurologica che causerebbe nei cavalli la flessione improvvisa di una zampa posteriore e l’impennamento, chiamata «arpeggio» o «stringhalt».

Si tratterebbe di un vero e proprio disturbo subito dal cavallo. Una patologia neuromuscolare per cui le zampe posteriori subiscono una contrazione improvvisa e si flettono verso l’addome, per poi estendersi nuovamente di colpo. Di fatto la caduta di Jessica sotto l’animale è stata terribile: la donna è stata schiacciata dal peso del cavallo e nella violenza della caduta ha perso conoscenza ed è finita in arresto cardiaco.

Le reazioni

La morte è giunta giovedì mattina. Dolore e sgomento si sono subito diffusi a Salò alla notizia del decesso al Civile di Brescia dove era stata trasportata in eliambulanza già in fin di vita. Ma la speranza di una sua ripresa, considerando la tempra e la giovane età, era forte. Un auspicio tragicamente deluso proprio nelle prime ore del Natale.

Lo sgomento si è diffuso in tutta la cittadina di Salò e in quella vicina di Gardone Riviera dove la 45enne viveva nella frazione di San Michele con il figlio Samuele di 13 anni. La donna era molto nota e apprezzata per la sua grande professionalità in quanto gestiva l’Infopoit di Salò, dietro il municipio salodiano. Personalità solare, abbinata a una grandissima capacità di organizzare eventi, Jessica lascia un vuoto profondissimo: in molti si stanno stringendo alla famiglia e al figlio. Condoglianze a nome dell’intera comunità di Salò sono state espresse dal primo cittadino, Francesco Cagnini, e dal Consiglio cittadino. «Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Salò porgono le loro condoglianze e si stringono al dolore della famiglia per la scomparsa di Jessica Caratti, anima e storica collaboratrice dell’Infopoint di Salò, sempre disponibile e attiva nell’organizzazione di eventi e iniziative turistiche e culturali della nostra città» si legge nel messaggio di cordoglio diffuso dal Comune sui social.

Al quale ha fatto eco un post personale del vicesindaco Alberto Comini: «Da subito siamo entrati in sintonia e abbiamo iniziato a collaborare su progetti vecchi e nuovi. Ho conosciuto la tua professionalità e preparazione. Ho capito che la differenza la fanno le persone e come si possono cambiare le cose quando si mette la passione in quello che si fa: l’Infopoint con te non era più solo un semplice punto informativo per Salò. Ci mancherai tanto Jessica».