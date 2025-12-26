Addio a Jessica Caratti, caduta da cavallo: il cordoglio di Salò

«Il sindaco e l'Amministrazione comunale di Salò porgono le loro condoglianze e si stringono attorno al dolore della famiglia per la scomparsa di Jessica Caratti, anima e storica collaboratrice dell’Infopoint di Salò, sempre disponibile e attiva nell'organizzazione di eventi e iniziative turistiche e culturali della nostra città». Questo il messaggio di cordoglio diffuso ieri dal Comune di Salò per la morte di Jessica Caratti, la quarantacinquenne presidente della frazione San Michele di Gardone Riviera morta nella giornata di Natale a seguito di una caduta da cavallo avvenuta martedì nella quale la donna è rimasta schiacciata dal peso dell'animale.

Il volto dell’accoglienza

Al messaggio dell'amministrazione comunale ha fatto eco anche il post del vicesindaco di Salò, Alberto Comini: «“Visite guidate tutte sold out. Ci sentiamo per delle nuove idee che mi sono venute in mente per la primavera”. L'ultimo messaggio che mi hai mandato pochi giorni fa. Ti ho conosciuto in questo anno e mezzo Jessica, e subito siamo entrati in sintonia e abbiamo iniziato a collaborare su progetti vecchi e nuovi. Ho conosciuto la tua professionalità e preparazione che sembravano eccessive nel tuo ruolo. Ma qui ho capito che la differenza la fanno le persone, e come si possono cambiare le cose quando si mette la passione in quello che si fa: l’Infopoint con te non era più solo un semplice punto informativo per Salò, ma un riferimento per tanti, residenti e turisti, luogo di iscrizione, ritrovo e partenza per le iniziative turistiche e culturali, elemento di promozione e connessione tra le realtà salodiane. Sei diventata per tanti il volto concreto dell'accoglienza a Salò. Poche settimane fa la tua mail per riassumere il 2025: oltre 20.000 contatti con il pubblico, alcune cose da migliorare, nuove idee. E poi il tuo solito entusiasmo contagioso. Ci mancherai tanto Jessica».