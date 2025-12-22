Giornale di Brescia
Toscolano, cade da cavallo: in elisoccorso al Civile

Roberto Manieri
La donna è caduta riportando un trauma importante, ma non sarebbe in pericolo di vita
Sul posto è intervenuto l'elisoccorso (immagine d'archivio) - © www.giornaledibrescia.it

Brutta caduta da cavallo per una donna di 47 anni negli impianti della Scuderia Castello di Toscolano Maderno. Secondo le prime informazioni nella caduta la donna avrebbe riportato un trauma importante, tanto da richiedere l'intervento di un trasporto urgente all'ospedale civile di Brescia con l'invio dell'elisoccorso.
Sul posto i volontari del Garda con un'automedica e una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Salò. Secondo quanto si apprende la donna non sarebbe in pericolo di vita. 

Argomenti
caduta maneggio cavallo Toscolano Maderno
