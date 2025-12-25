Giornale di Brescia
Schiacciata dal cavallo imbizzarrito: è morta Jessica Caratti

Roberto Manieri
L’incidente martedì, durante un'escursione. La donna gestiva l’Infopoint a Salò, lascia un figlio di 13 anni
Jessica Caratti era stata ricoverata al Civile di Brescia © www.giornaledibrescia.it
Dolore e sgomento a Salò per la morte di Jessica Caratti, quarantacinque anni, deceduta nella mattinata di Natale dopo giorni di lotta tra la vita e la morte in seguito a un grave incidente equestre. La donna era rimasta schiacciata martedì dal proprio cavallo mentre percorreva un sentiero, durante un’escursione.

Dopo l’incidente, avvenuto in settimana, le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Trasportata d’urgenza all’ospedale Civile di Brescia, Jessica non ce l’ha fatta: il suo cuore ha cessato di battere nelle prime ore di questa mattina. La notizia si è rapidamente diffusa, suscitando profondo cordoglio non solo a Salò, ma anche a Gardone Riviera, dove la donna viveva nella frazione San Michele, da tempo, con il figlio Samuele, di tredici anni.

L’Infopoint a Salò

Jessica Caratti era molto conosciuta e apprezzata per la sua professionalità: gestiva l’Infopoint a Salò, a pochi passi dal municipio. Una presenza solare, capace di mettersi a disposizione della comunità e di organizzare eventi con passione e competenza. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo: in molti, in queste ore, si stanno stringendo attorno alla famiglia e al figlio adolescente, colpiti da un dolore improvviso e lacerante.

Messaggi di cordoglio a nome dell’intera comunità sono stati espressi dal Consiglio comunale e dal sindaco di Salò.

La passione per i cavalli

La passione per l’equitazione accompagnava Jessica da sempre. Ogni volta che gli impegni di lavoro e familiari glielo permettevano, si recava a Gaino, alla scuderia Castello, dove veniva accudito il suo cavallo. Un amore profondo per la natura e per gli animali che faceva parte del suo modo di vivere.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Salò, durante l’escursione l’animale si sarebbe improvvisamente spaventato, imbizzarrendosi. Il cavallo si sarebbe quindi alzato sulle zampe posteriori, per poi rovesciarsi all’indietro, schiacciando la donna. All’arrivo dei primi soccorritori, Jessica sarebbe stata già in arresto cardiaco.

Immediato l’intervento dei volontari del 118 di Garda: sul posto è stata inviata anche un’eliambulanza, che dopo le prime manovre di stabilizzazione ha trasportato la donna al Civile di Brescia. Poi, nella mattinata di Natale, il tragico epilogo.

