Addio alla pm Callea, l’Anm: «Professionista di alto valore»

Il cordoglio della Giuna esecutiva sezionale di Brescia: «Empatia e sensibilità umana, il suo lascito sono dedizione al lavoro e tenacia»

Andrea Cittadini Vicecaporedattore 29 luglio 2026 1 ' di lettura

Il Tribunale di Brescia - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Benedetta CalleaAnmBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...