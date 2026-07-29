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Addio alla pm Callea, l’Anm: «Professionista di alto valore»

Il cordoglio della Giuna esecutiva sezionale di Brescia: «Empatia e sensibilità umana, il suo lascito sono dedizione al lavoro e tenacia»
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

Il Tribunale di Brescia - © www.giornaledibrescia.it
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«Una professionista di alto valore», capace di affrontare «indagini complesse e processi delicati con equilibrio, misura e scrupolosa attenzione per tutti i soggetti coinvolti». Così la Giunta esecutiva sezionale di Brescia dell’Associazione nazionale magistrati ricorda la sostituta procuratrice Benedetta Callea, scomparsa a 42 anni nelle scorse ore.

Il cordoglio

Nel messaggio di cordoglio, i colleghi ne tratteggiano anche il profilo umano, ricordando «la non comune empatia e la sua grande sensibilità umana», qualità che hanno accompagnato tutta la sua attività professionale.

«I magistrati che l’hanno conosciuta custodiranno come prezioso lascito e come esempio per la loro attività professionale la sua dedizione al lavoro e la sua tenacia» si legge ancora nella nota, che ricorda anche «quel tratto insieme appassionato, acuto e garbato che la caratterizzava e che mancherà a tutti».

La Giunta esecutiva sezionale dell’Anm conclude esprimendo il cordoglio dei magistrati del Distretto e stringendosi ai familiari della collega.

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