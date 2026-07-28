Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Lutto nella magistratura bresciana, addio alla pm Benedetta Callea

Aveva compiuto 42 anni a gennaio. Uno degli ultimi processi che ha affrontato è stato quello a Oscar Maggi, imputato e assolto per l’omicidio di Mario Bozzoli
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

Il Tribunale di Brescia
Il Tribunale di Brescia

Lutto nel mondo della magistratura bresciana. È morta la sostituta procuratrice Benedetta Callea. Aveva compiuto 42 anni a gennaio. Per un periodo era stata costretta anche a fermarsi per problemi di salute, ma poi aveva ripreso posto nel suo ufficio in Procura. Non si era mai arresa e aveva portato avanti inchieste delicate

La sostituta procuratrice Benedetta Callea
La sostituta procuratrice Benedetta Callea

Uno degli ultimi processi che ha affrontato – dopo aver trascorso un periodo anche alla Procura minorile – è quello a Oscar Maggi, imputato e assolto per l’omicidio di Mario Bozzoli. In carriera era stata pm anche a Vibo Valentia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Benedetta Calleasostituta procuratriceTribunale di BresciaBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...