Lutto nella magistratura bresciana, addio alla pm Benedetta Callea

Lutto nel mondo della magistratura bresciana. È morta la sostituta procuratrice Benedetta Callea. Aveva compiuto 42 anni a gennaio. Per un periodo era stata costretta anche a fermarsi per problemi di salute, ma poi aveva ripreso posto nel suo ufficio in Procura. Non si era mai arresa e aveva portato avanti inchieste delicate.
Uno degli ultimi processi che ha affrontato – dopo aver trascorso un periodo anche alla Procura minorile – è quello a Oscar Maggi, imputato e assolto per l’omicidio di Mario Bozzoli. In carriera era stata pm anche a Vibo Valentia.