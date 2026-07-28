Lutto nella magistratura bresciana, addio alla pm Benedetta Callea

Aveva compiuto 42 anni a gennaio. Uno degli ultimi processi che ha affrontato è stato quello a Oscar Maggi, imputato e assolto per l’omicidio di Mario Bozzoli

Andrea Cittadini Vicecaporedattore 28 luglio 2026

Il Tribunale di Brescia Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Benedetta Calleasostituta procuratriceTribunale di BresciaBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...