Al Moretto torna l’uncinetto con il cast di «Non è la fine del mondo»

Nuovo appuntamento al cinema Moretto con «Crochet al Cinema» e con l’influencer bresciana Francesca Panada conosciuta sui social come Frainodi. Questa domenica alle 11 in una sala dedicata ai partecipanti dell’iniziativa, sarà proiettato il film «Non è la fine del mondo», una commedia romantica italiana diretta dalla regista Valentina Zanella e tratta dall'omonimo bestseller di Alessia Gazzola.

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Il film, che esce nelle sale oggi, sarà l’occasione per provare una nuova modalità di vivere il cinema: accomodarsi in poltrona, fare l’uncinetto e guardarsi un film. All’appuntamento sarà presente l’intero cast del film, che comprende Fotinì Peluso, Paolo Ruffini e Barbara Bouchet.

Per partecipare è necessario prenotarsi, tramite il sito. Il biglietto costa 11 euro.

