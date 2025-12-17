Al Cinema Moretto si fa l’uncinetto: il video virale sui social

Un video amatoriale, fatto per condividere un momento speciale, pubblicato sui social e diventato virale in pochissime ore. È successo a Francesca Panada, responsabile amministrativa dell’agenzia di comunicazione bresciana Propaganda 3, e alla sua idea che sembrerebbe fuori dal tempo. Proprio per questo, forse, è piaciuta così tanto.

Con l’uncinetto

Stiamo parlando dell’iniziativa che Francesca, che sui social è @frainodi.crochet, ha proposto alla sua community – le nodine – domenica scorsa al Cinema Moretto. Francesca, oltre al suo lavoro in agenzia, infatti, si è riscoperta, ormai da anni, una brava uncinettista. Crea contenuti sui vari social dove è seguitissima: «Ho cominciato a fare l’uncinetto nel 2020, quando mio padre si è ammalato gravemente per un cancro – racconta Francesca –. Avevo bisogno di trovare qualcosa che mi togliesse il pensiero di lui che stava male e l’uncinetto è arrivato a salvarmi. Papà è morto, ma io ho continuato. Ho cominciato a fare video su Youtube, poi ho aperto la pagina Instagram e quella TikTok».

La community delle nodine è sparsa per l’Italia, e l’idea del cinema nasce per riunirsi tutte e conoscersi: «Avevo desiderio anche io di conoscere chi mi segue – spiega l’influencer – e così ho pensato che dovessimo incontrarci e fare quello che avremmo fatto a casa, da sole, davanti alla tv: fare l’uncinetto. Ho pensato al Cinema Moretto perché è la location che meglio si adatta all’idea: sentirsi come a casa».

Sold out

Così con l’aiuto di due colleghi dell’agenzia, Filippo Micheli e Luca Moroni, l’idea è diventata realtà: «Ho prenotato la sala centrale del Moretto prendendomi il rischio di non riempirla – continua Panada –, ma in poco tempo l’evento è andato sold out. Ci siamo divertite tantissimo, anche perché siamo riuscite a passare del tempo insieme prima e dopo la proiezione. L’uncinetto ci ha salvato da qualcosa, a tutte. O ci sta salvando o aiutando ad affrontare un problema. Mai avrei pensato a tutto questo clamore».

Appuntamento mensile

E per clamore, Francesca, non intende solo un grande interesse mediatico per l’idea, ma anche le tantissime richieste che le stanno arrivando in questi giorni: «Da Torino, Roma, Firenze, Pordenone, di’ una città ed è nell’elenco – scherza Francesca –: tutti vogliono che io organizzi l’uncinetto al cinema anche da loro. Lo faremo, ma con calma: bisogna trovare la location giusta, altrimenti meglio non fare nulla. Anche perché sono eventi dai quali non voglio guadagnare niente». A Brescia, però, la storia continuerà: «Sì – conclude Panada – con il Cinema Moretto e l’agenzia Propaganda 3 abbiamo avviato una collaborazione che porterà “Crochet al Cinema” a diventare un appuntamento mensile».