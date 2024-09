Moraschini: «Tra i banchi per costruire il vostro futuro»

«Anche io non avevo mai voglia di iniziare la scuola, ma è in gioco il vostro futuro e quello del territorio» così il presidente della Provincia di Brescia Emanuele Moraschini ai ragazzi che, ieri, hanno iniziato la scuola. L’occasione è stato il tour che, tradizionalmente, il presidente fa negli istituti all’inizio dell’anno scolastico.

«Lo sforzo è un momento di crescita – ha aggiungo il consigliere delegato all’Istruzione della Provincia di Brescia Filippo Ferrari –, si matura e si trovano le passioni. Il mio suggerimento è di impegnarsi». Moraschini e Ferrari, con i dirigenti, hanno scelto di visitare tre scuole cittadine interessate da alcuni interventi realizzati grazie ai fondi del Pnrr: l’Abba-Ballini, il De André e il Pastori. «Non abbiate paura – hanno detto ai ragazzi delle tre scuole che dovranno affrontare l’esame di maturità e che, tutti d’accordo, scalpitano per iniziare una nuova avventura dopo le superiori –, vivetevi questi momenti».

La visita ha permesso di vedere le particolarità di ogni scuola e indirizzo: al De André è stato assicurato ai ragazzi e al dirigente che la palestra sarà pronta a gennaio; al Pastori è stato mostrato come si prepara il formaggio; ne è seguito l’assaggio con confetture e vini prodotti dall’azienda agricola di Viale della Bornata e che, attraverso la vendita, ne sostengono l’attività. La Provincia si occupa di più di 160 edifici scolastici «da Ponte di Legno a Remedello, da Palazzolo a Gardone – come ha detto Ferrari – e di più di 50 palestre».

Qui studiano più di 50mila ragazzi che fanno di Brescia la quinta provincia d’Italia per iscritti alla secondaria. Ieri la prima campanella è suonata per diversi istituti scolastici come Leonardo, Copernico, Pastori, De André, Abba-Ballini, Arnaldo, Fermi di Salò e il Dandolo di Bargnano.