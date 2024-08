Provincia, in tre anni per l’edilizia scolastica 70 milioni e 40 interventi

Il Broletto ha concluso anche tre progetti extra Piano e ci sono altri sei cantieri aperti sul territorio

5 ' di lettura

L'ampliamento all'Einaudi di Chiari

Finiscono i mandati ed è tempo di bilanci in Provincia. Negli ultimi anni dal Broletto grande attenzione è stata riservata all’istruzione e in particolar modo all’edilizia scolastica. Merito del consigliere delegato Filippo Ferrari, ma anche – come lui stesso precisa – «di una squadra che ha lavorato costantemente per garantire il miglioramento degli edifici e, di conseguenza, delle condizioni degli studenti all’interno delle scuole». Scuole bresciane sempre più green: 7 milioni di euro per 12 i