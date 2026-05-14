A Montichiari tremila studenti diventano stilisti di moda del riuso

Tremila studenti coinvolti, centoquaranta classi partecipanti e trentacinque sedi scolastiche interessate. Nella Sala Pedini del Centro Fiera di Montichiari si è svolto l’evento conclusivo del progetto «Ricuci il Futuro», iniziativa dedicata al riuso tessile e alla riduzione dell’impatto ambientale del fast fashion, promossa da Cbbo, società attiva dal 1992 nella gestione dei servizi di igiene urbana e nella promozione della sostenibilità ambientale.

Leggi anche Veloce e insostenibile: quando il fashion dice il peggio di noi L’iniziativa Il progetto si è sviluppato attraverso due incontri di due ore per ciascuna classe, per un totale di 560 ore di attività, guidate dagli educatori ambientali qualificati della Cooperativa Sociale Cauto. Durante il percorso sono stati affrontati temi come il ciclo di vita dei capi tessili, l’impatto ambientale e sociale dell’industria della moda, il fenomeno del fast fashion, le pratiche virtuose del riuso e i principi dell’economia circolare applicati al settore tessile.