Montichiari, ruba al supermercato e mostra una pistola: arrestato

L’arma era a salve e senza il tappo rosso. L’uomo ha provato a fuggire, ma è stato fermato dai carabinieri

Roberto Manieri Giornalista 29 agosto 2026 1 ' di lettura

La pistola usata dal rapinatore Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti rapinasupermercatoMontichiari Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...