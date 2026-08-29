Montichiari, ruba al supermercato e mostra una pistola: arrestato

Pomeriggio ad alta tensione ieri al Lidl di Montichiari, dove un 25enne straniero, dopo essersi aggirato tra le corsie ha occultato generi alimentari nello zaino e ha tentato di uscire senza pagare. Una dipendente, che lo aveva notato insieme ad altro personale, gli ha chiesto di aprire lo zaino, ma l’uomo le ha mostrato a scopo intimidatorio una pistola infilata in cintura, riuscendo così a guadagnare l’uscita.
Allertati, i Carabinieri della Stazione di Montichiari lo hanno individuato poco distante a una fermata dell’autobus; vistosi scoperto, il giovane è fuggito a piedi disfandosi durante la corsa dell’arma e dello zaino, lanciandoli in un giardino privato dove sono stati recuperati. Raggiunto e bloccato, è stato portato in caserma e arrestato.
L’arma è risultata una pistola a salve senza tappo rosso con 5 cartucce, posta sotto sequestro, mentre la merce è stata restituita al discount. Il 25enne dovrà ora rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria di Brescia di rapina impropria.