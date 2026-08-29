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Montichiari, ruba al supermercato e mostra una pistola: arrestato

L’arma era a salve e senza il tappo rosso. L’uomo ha provato a fuggire, ma è stato fermato dai carabinieri
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

La pistola usata dal rapinatore
La pistola usata dal rapinatore

Pomeriggio ad alta tensione ieri al Lidl di Montichiari, dove un 25enne straniero, dopo essersi aggirato tra le corsie ha occultato generi alimentari nello zaino e ha tentato di uscire senza pagare. Una dipendente, che lo aveva notato insieme ad altro personale, gli ha chiesto di aprire lo zaino, ma l’uomo le ha mostrato a scopo intimidatorio una pistola infilata in cintura, riuscendo così a guadagnare l’uscita.

Allertati, i Carabinieri della Stazione di Montichiari lo hanno individuato poco distante a una fermata dell’autobus; vistosi scoperto, il giovane è fuggito a piedi disfandosi durante la corsa dell’arma e dello zaino, lanciandoli in un giardino privato dove sono stati recuperati. Raggiunto e bloccato, è stato portato in caserma e arrestato.

L’arma è risultata una pistola a salve senza tappo rosso con 5 cartucce, posta sotto sequestro, mentre la merce è stata restituita al discount. Il 25enne dovrà ora rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria di Brescia di rapina impropria.

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