Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBassa

A Montichiari il nuovo nido è operativo e già tutto esaurito

Già accolti i primi 22 bambini, da settembre saranno in 44 con 3 in lista d’attesa. Il progetto ha ottenuto un finanziamento del Pnrr
Giulia Bonardi
Inaugurato l'asilo nido comunale di Montichiari - © www.giornaledibrescia.it
Inaugurato l'asilo nido comunale di Montichiari - © www.giornaledibrescia.it

Taglio del nastro per il nuovo asilo nido comunale, sorto in località Chiarini: il servizio è già partito, e con successo, dato che già lo scorso 13 aprile c’erano 22 bimbi e le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027 sono già al completo, con tutti i 44 posti occupati (e 3 in lista d’attesa).

Gestito dalla Cooperativa Gialla di Roma, vincitrice dell’appalto, conta quattro insegnanti con una pedagogista e una figura di supervisione. All’inaugurazione, oltre alle rappresentanze locali, era presente anche l’assessore regionale Simona Tironi.

I numeri

A volere la struttura, per supportare le famiglie, è stata l’Amministrazione comunale del sindaco Marco Togni, il cui progetto ha ottenuto un finanziamento del Pnrr: «Abbiamo fatto un’analisi attenta dei bisogni e i numeri delle iscrizioni ci danno ragione- ha commentato il sindaco –. L’asilo è costato circa 1 milione e 520mila euro, di cui 1 milione e 43mila da Pnrr e il resto lo ha messo il Comune. Non è stata una spesa bensì un investimento perché guardiamo al futuro, come dimostrano del resto i fondi che destiniamo a scuola e sociale».

«Il nuovo asilo nido porterà la copertura dei nidi a 185 posti complessivi su 580 bambini tra 0 e 2 anni, pari al 32%, percentuale molto vicina a quel 33% che rappresenta la quota ottimale per i Comuni», ha commentato l’assessore ai Servizi sociali Rossana Gardoni.

L’assessore regionale Tironi ha sottolineato che «Montichiari ha dimostrato di voler investire anche risorse proprie per un servizio fondamentale per le famiglie». Servizi imprescindibili per rendere effettive anche le misure regionali che sostengono lo sviluppo professionale delle donne.

«Il Pnrr ha rappresentato una grande opportunità, ma senza amministrazioni comunali che ci credono e hanno una visione sarebbe servito a poco», ha detto Tironi. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
asilo nidofondi PnrrMontichiari
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...