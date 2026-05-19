A Montichiari il nuovo nido è operativo e già tutto esaurito

Taglio del nastro per il nuovo asilo nido comunale , sorto in località Chiarini : il servizio è già partito, e con successo, dato che già lo scorso 13 aprile c’erano 22 bimbi e le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027 sono già al completo , con tutti i 44 posti occupati (e 3 in lista d’attesa).

I numeri

A volere la struttura, per supportare le famiglie, è stata l’Amministrazione comunale del sindaco Marco Togni, il cui progetto ha ottenuto un finanziamento del Pnrr: «Abbiamo fatto un’analisi attenta dei bisogni e i numeri delle iscrizioni ci danno ragione- ha commentato il sindaco –. L’asilo è costato circa 1 milione e 520mila euro, di cui 1 milione e 43mila da Pnrr e il resto lo ha messo il Comune. Non è stata una spesa bensì un investimento perché guardiamo al futuro, come dimostrano del resto i fondi che destiniamo a scuola e sociale».

Leggi anche Come procedono i cantieri finanziati dal Pnrr in provincia di Brescia

«Il nuovo asilo nido porterà la copertura dei nidi a 185 posti complessivi su 580 bambini tra 0 e 2 anni, pari al 32%, percentuale molto vicina a quel 33% che rappresenta la quota ottimale per i Comuni», ha commentato l’assessore ai Servizi sociali Rossana Gardoni.

L’assessore regionale Tironi ha sottolineato che «Montichiari ha dimostrato di voler investire anche risorse proprie per un servizio fondamentale per le famiglie». Servizi imprescindibili per rendere effettive anche le misure regionali che sostengono lo sviluppo professionale delle donne.

«Il Pnrr ha rappresentato una grande opportunità, ma senza amministrazioni comunali che ci credono e hanno una visione sarebbe servito a poco», ha detto Tironi.