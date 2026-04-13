Come procedono i cantieri finanziati dal Pnrr in provincia di Brescia

Anche in provincia di Brescia il Pnrr si avvia alla conclusione. Secondo la ricerca commissionata da Ance Lombardia e realizzata da Cresme Servizi, che monitora i cantieri finanziati dal Piano, al 31 dicembre 2025 quelli attivi sul territorio bresciano risultavano pari a 47,1 milioni di euro.

Di questi, l’82% è finanziato da Pnrr e Pnc, mentre il restante 18% proviene da Regione Lombardia, enti locali e altre istituzioni pubbliche.

Alla stessa data risultavano conclusi i lavori in due cantieri per un importo complessivo di 19 milioni di euro. Per i tre cantieri ancora in corso, dal valore totale di 28 milioni, la percentuale media di avanzamento è del 76%.

Nel 2025

Nel 2025, in provincia di Brescia, sono state aggiudicate 528 gare per un importo di 1.095 milioni di euro, in crescita rispetto al 2024, quando le gare erano state 403 per circa 775 milioni. Le imprese bresciane si sono aggiudicate il 40% delle gare nel 2025, corrispondente però al 21% degli importi complessivi.

La ricerca evidenzia inoltre una stabilizzazione dei tempi di aggiudicazione, che nel 2025 si attestano a due mesi rispetto ai quattro mesi del periodo antecedente al 2019. Nel corso dell’ultimo anno è anche raddoppiato il numero medio di partecipanti alle gare, passato da 5,4 nel 2024 a 11,1 nel 2025.

Il commento

«I dati che emergono dalla ricerca del Cresme – dichiara il presidente di Ance Brescia, Massimo Angelo Deldossi – confermano che ci troviamo nella fase decisiva per completare le opere del Pnrr. È fondamentale garantire continuità operativa ai cantieri, superare eventuali criticità ancora presenti e rispettare le tempistiche imposte dal Piano».

«Allo stesso tempo – prosegue – i numeri evidenziano un mercato dei lavori pubblici dinamico e competitivo, con una significativa crescita delle gare e della partecipazione delle imprese. Resta però centrale il tema della capacità delle imprese locali di intercettare una quota maggiore degli importi complessivi, affinché le ricadute economiche sul territorio siano ancora più rilevanti. Occorre quindi proseguire nel rafforzamento del sistema, sostenendo le imprese e semplificando ulteriormente le procedure, per non disperdere gli effetti positivi generati dagli investimenti degli ultimi anni».