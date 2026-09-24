Montichiari, addio alla farmacista instancabile con il cuore d’oro

Farmacista ospedaliera stimata, cittadina impegnata, con grande umanità, sui fronti sociale e culturale, nonché, dal 2025, Cavaliere della Repubblica: addio alla dottoressa Elena Albini Albini, che se n’è andata a 68 anni. Una notizia accolta con profondo dolore dalla sua Montichiari, dalla comunità scientifica in cui era molto attiva e dalle innumerevoli realtà sociali a cui ha contribuito, sempre disponibile, con l’eleganza e la discrezione che l’hanno contraddistinta in ogni momento.
La sua storia
Arduo ricordare tutto ciò in cui si è impegnata. Dal 1985 è stata farmacista dell’ospedale di Montichiari, fino al ruolo di responsabile (era a riposo da un paio di anni); nella Società italiana di farmacia ospedaliera si è occupata del coordinamento nazionale dell’area scientifico-culturale per le malattie autoimmuni e neurologiche; era componente del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità dell’Asst Spedali Civili di Brescia; si è occupata di formazione e tuttora era componente del Consiglio direttivo dell’Ordine dei farmacisti di Brescia.
L’Ordine dei farmacisti
«Con lei non perdiamo soltanto una farmacista ospedaliera di straordinaria competenza e una rappresentante autorevole della nostra professione. Perdiamo una voce saggia, equilibrata e profondamente umana, una persona capace di essere sempre vicina ai colleghi e alla nostra categoria con intelligenza, sensibilità e autentico senso delle istituzioni», ha commentato il dottor Francesco Rastrelli, presidente dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Brescia. Sul fronte socio-culturale faceva parte del Rotary club Brescia sud est; nel 2010 è stata la prima presidente donna. Ha ricevuto cinque riconoscimenti Paul Harris, la più alta onorificenza della Rotary Foundation.
Cultura e sociale
Era consigliera di amministrazione dell’associazione Teatro Bonoris, nonché della Fondazione Mafalda che gestisce la scuola dell’infanzia di via XXV aprile. Era anche la presidente dell’associazione CorriAMOntichiari che l’11 ottobre propone la seconda corsa-camminata benefica in sostegno di Aisla Brescia, Komen Italia e Insieme si può.
L’ultimo saluto
Infiniti i messaggi di cordoglio e la vicinanza alla sorella Umberta. I funerali saranno celebrati sabato, 26 settembre, alle 10.15, partendo dalla Casa funeraria Coffani (corteo in auto), per raggiungere la parrocchia di Borgosotto.