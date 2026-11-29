Per evitare che le «opere complementari per il potenziamento del Velodromo» restino incompiute, l’Amministrazione ha stanziato 500mila euro. L’obiettivo è portare al «quasi» completamento il ciclodromo con la pista esterna e la palazzina dei servizi ciclistici, strutture finanziate con fondi Pnrr e Fondo opere indifferibili. Il quadro economico resta di circa 4 milioni e 486mila euro.
Il punto
Perché servono risorse comunali? Da un lato l’aumento generale dei costi rispetto al 2022, anno dell’appalto gestito dal Dipartimento sport e salute; dall’altro l’indisponibilità delle economie di gara, alle quali l’Amministrazione aveva chiesto di attingere per finanziare le lavorazioni ancora mancanti.
La dirigente tecnica del Comune e il Responsabile unico del progetto aveva infatti chiesto al Dipartimento sport e salute di poter utilizzare le somme accantonate derivanti dal ribasso offerto dall’impresa. A ridosso del termine del 31 agosto previsto dal Pnrr, però, il Dipartimento ha comunicato che quelle risorse «non erano più nella disponibilità del Dipartimento».
Nel frattempo, i lavori hanno accumulato ritardi e il contratto per l’avvio dell’intervento è stato sottoscritto soltanto nel 2025. Nella corsa contro il tempo è stata quindi data priorità al «tamponamento esterno» della palazzina, a partire dai serramenti, il cui prezzo «non era oggettivamente adeguato» nel computo iniziale e che sono ora in fase di installazione. Un intervento necessario per consentire la prosecuzione delle opere interne, dagli impianti meccanici ed elettrici alle tramezzature.
Il quadro è emerso durante la seduta del Consiglio comunale, in occasione della variazione di bilancio con cui sono stati stanziati anche i 500mila euro. La dirigente ha ripercorso le criticità incontrate nel corso dell’intervento, compresi i rapporti con un’impresa: «Non sempre si trovano imprese pronte a lavorare con la dovuta diligenza, per mille motivi, ma è inutile recriminare e questa non è la sede».
Il bivio
A questo punto, ha spiegato, il bivio era tra «sospendere i lavori, per poi dover rifare progetto e appalto, rischiando di lasciare un’opera pubblica incompiuta ed esposta al danneggiamento di quanto già realizzato» oppure cercare di avvicinare l’opera al traguardo.
«Mi sono sentita di proporre all’Amministrazione di valutare la possibilità di finanziare, per il momento con risorse proprie, le lavorazioni che consentano di arrivare alla collaudabilità, non al completamento vero e proprio, perché mancheranno ancora le porte, il prato, le lampade. Però, almeno, ci sarà una fine lavori e un gestore potrebbe prendere in carico la struttura, investendo quanto necessario per ultimare le forniture», ha spiegato.
Resta da capire chi sosterrà definitivamente il costo dei 500mila euro. Quanto allo stato dei lavori, «la pista del ciclodromo è completata e, per quanto riguarda l’edificio, internamente sono già stati fatti i pavimenti, i rivestimenti, gli impianti meccanici, elettrici, ci sono le tramezze».
La questione era stata sollevata dal consigliere di minoranza Mario Fraccaro, che ha chiesto un aggiornamento sullo stato dell’intervento. Al termine della relazione della dirigente è intervenuta la consigliera di minoranza Daniela Di Monte: «La politica non può delegare agli uffici la responsabilità delle proprie scelte e non può limitare la propria presenza alla rivendicazione dei risultati: al di là delle illustrazioni tecniche, mi sarei aspettata una “presenza” politica diversa».
Il sindaco Marco Togni ha replicato: «La politica non ha delegato nulla: ha fissato gli obiettivi e stanziato le risorse, sposando quanto suggerito dall’architetto».