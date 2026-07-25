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Montichiari, hashish in tasca e in casa: arrestato un minorenne

Alla vista dei carabinieri il ragazzo ha tentato di disfarsi di un involucro contenente la droga: è stato arrestato e accompagnato in comunità
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

L'hashish trovato dai carabinieri
L'hashish trovato dai carabinieri

Sorpreso con la droga in strada e in casa, arrestato e portato in comunità un ragazzo minorenne. Nella serata di giovedì 23 luglio, a Montichiari, durante un servizio mirato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti tra i giovani, i carabinieri hanno notato un giovane, a loro già noto, che alla vista dei militari ha tentato di disfarsi con un gesto repentino di un involucro.

Gesto che però non è passato inosservato. Ispezionata la confezione alla presenza del giovane, al suo interno sono state rinvenute due sigarette artigianali modificate con hashish e altri due pezzi della stessa sostanza per una decina di grammi. I militari, avendo il fondato motivo di ritenere che lo stupefacente potesse essere solo una piccola parte di quella che disponeva, si sono fatti accompagnare dal ragazzo a casa. I successivi controlli sono stati estesi all’interno della casa del giovane, dove è stato trovato ulteriore hashish per alcune decine di grammi

In caserma

Il ragazzino alla presenza della madre è stato accompagnato in caserma e arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. L'Autorità Giudiziaria per i Minorenni di Brescia ha disposto l’immediato accompagnamento in una comunità. Continueranno nei prossimi giorni i controlli e il contrasto al commercio di sostanze stupefacenti tra i giovani nel territorio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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