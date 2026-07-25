Montichiari, hashish in tasca e in casa: arrestato un minorenne

Alla vista dei carabinieri il ragazzo ha tentato di disfarsi di un involucro contenente la droga: è stato arrestato e accompagnato in comunità

Simone Bracchi Giornalista 25 luglio 2026 1 ' di lettura

L'hashish trovato dai carabinieri Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti spacciominorenneMontichiari Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...