Montichiari, nel Centro giovanile è realtà il nuovo «Hub formativo»

Inaugurato il polo professionale promosso da Enaip Lombardia e Piamarta Afgp. Conta 200 iscritti. Offre corsi di qualifica e diploma nei settori dell’autoriparazione di veicoli, dei servizi di impresa e del turismo

Giulia Bonardi 15 settembre 2026 3 ' di lettura

Via all'anno scolastico e al cammino dell'Hub formativo di Montichiari Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Hub formativoformazione professionaleturismoimpresemotorigiovanistudentitalentoMontichiari Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...