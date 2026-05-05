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Ponte di Legno, stagione da record: quasi un milione di sciatori

Si chiude un’annata che ha fatto registrare ancora una volta numeri in crescita. Ora è tempo di migliorie per il comprensorio
Giuliana Mossoni
La seggiovia Valbiolo sarà all'avanguardia - © www.giornaledibrescia.it
La seggiovia Valbiolo sarà all'avanguardia - © www.giornaledibrescia.it

Quasi un milione di sciatori sono scesi sulle piste di Pontedilegno-Tonale. Un vero record, che viene abbattuto di anno in anno e che, per il 2025-2026, ha visto in incremento delle presenze dell’8% e del tre sui primi ingressi. Un dato definitivo, visto che domenica è stato l’ultimo giorno sugli sci e che anche le piste del ghiacciaio Presena sono finalmente andate in vacanza: sono operative dallo scorso 22 novembre, senza interruzioni.

Come sempre, a frequentare il comprensorio sono stati sia sciatori italiani, in particolare nelle festività di Sant’Ambrogio, Natale e Pasqua, sia stranieri per le settimane bianche, con prevalenza di inglesi, cechi, polacchi, belgi e danesi.

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