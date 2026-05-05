Ponte di Legno, stagione da record: quasi un milione di sciatori

Quasi un milione di sciatori sono scesi sulle piste di Pontedilegno-Tonale. Un vero record, che viene abbattuto di anno in anno e che, per il 2025-2026, ha visto in incremento delle presenze dell’8% e del tre sui primi ingressi. Un dato definitivo, visto che domenica è stato l’ultimo giorno sugli sci e che anche le piste del ghiacciaio Presena sono finalmente andate in vacanza: sono operative dallo scorso 22 novembre, senza interruzioni.