Molestie in UniBs: l’elefante nella stanza è stato visto e affrontato

C’era un elefante nella stanza, ma la buona notizia è che tutti lo hanno fissato dritto negli occhi, affrontandolo. L’elefante è l’indagine sulle violenze di genere e molestie che a inizio estate scosse l’ateneo evidenziando come oltre 800 persone, attraverso questionari in forma anonima, hanno dichiarato di essere rimaste vittime di comportamenti inappropriati all’interno dell’Ateneo. Tuttavia, di queste testimonianze, solo due si sono trasformate in denunce: forse anche per timore di subire ripercussioni nel proprio percorso. Un tema estremamente delicato, che tocca corde molto sensibili, che ieri non è rimasto fuori dai discorsi inaugurali dell’anno accademico.
Molestie, violenze di genere, discriminazioni: parole certamente inusuali in contesti con un’aura sacrale. Come la macchia sul vestito della festa. Che poi è la stessa cosa dell’elefante nella stanza. «Affrontare apertamente le criticità della nostra comunità accademica non significa metterne in discussione il valore, ma dimostrare di volerlo difendere. Perché un’università forte non è quella che evita di interrogarsi sui propri problemi, ma quella che trova il coraggio e gli strumenti per risolverli». È con queste parole che Matteo Tripi, 21enne studente di giurisprudenza e rappresentante degli studenti in Senato Accademico con la lista studenti Per-UdU Brescia, ha concluso il proprio accorato ed emozionato intervento dal pulpito dell’aula magna di Medicina.
Il Rettore
Subito dopo la relazione del rettore Francesco Castelli che, slide dopo slide, era a sua volta arrivato al punto dolente: «Non mi sottraggo – le parole del rettore – dal commentare la vicenda molestie: quanto è emerso ci ha indotti a una reazione». Tra l’istituzione di una cabina di regia, un piano di sensibilizzazione sul tema, l’affinamento del codice etico dell’Ateneo, la prevenzione da effettuare attraverso incontri formativi obbligatori soprattutto per figure apicali: azioni che Castelli ha rivendicato con forza ribadendo l’impegno dell’istituzione che regge a fare dell’università esclusivamente uno spazio di conoscenza e formazione.
La scelta è stata dunque quella della trasparenza. Non c’è stato nulla di non detto e d’altronde, dall’altra parte, gli studenti hanno ribadito che il tema per loro è centrale: è stato addirittura portante nell’intervento di Tripi il cui filo conduttore è stato quello delle disuguaglianze economiche e della reale accessibilità all’università.
Perché «un’università non è realmente accessibile se chi la frequenta deve temere per la propria dignità, se non può esprimersi liberamente o se il timore delle conseguenze costringe al silenzio... Le molestie e le discriminazioni negli ambienti accademici sono un problema strutturale, che attraversa il sistema universitario nazionale e che non può essere affrontato soltanto quando un singolo episodio arriva all’attenzione dell’opinione pubblica» è stato osservato in coda a sei pagine messe a punto e rifilate fino all’ultimo partendo dal concetto di democrazia in contraddizione con quello di una università formalmente per tutti «ma nel concreto solo per chi dispone di sufficienti risorse economiche: il diritto allo studio rischia di diventare un privilegio».
Da qui l’ingresso a piedi uniti nell’attualità e nelle proteste per il carovita. Nel malessere di una generazione. Che di elefanti nella stanza non ne vuole.