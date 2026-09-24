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Fashion Week, Massari: «La moda milanese diventi porta per la Lombardia»

L’assessora regionale ieri ha partecipato alla cena inaugurale della manifestazione, a cui era presente anche la premier Giorgia Meloni. «Chi viene qui deve poter scoprire anche i nostri territori»
Massari con la premier Meloni al gala inaugurale della Milano Fashion Week
Massari con la premier Meloni al gala inaugurale della Milano Fashion Week

«Dobbiamo trasformare la capacità internazionale della moda milanese in una porta d’ingresso verso l’intera Lombardia»: è l’auspicio dell’assessora regionale al Turismo, Marketing territoriale, Moda e Design Debora Massari, che ieri sera ha partecipato a Palazzo Reale alla cena inaugurale della Milano Fashion Week, a cui era presente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo Massari, «un buyer, un operatore o un visitatore che arriva qui per la Fashion Week deve poter scoprire anche i nostri territori, le loro produzioni, l’enogastronomia, i laghi, le città d’arte, la montagna e il patrimonio culturale. La moda genera economia direttamente, ma può generare valore anche intorno a sé».

E sulla presenza di Giorgia Meloni: È un segnale importante. La vicinanza del governo significa riconoscere il peso economico, produttivo e internazionale di un comparto che continua a rappresentare l’Italia nel mondo. La Lombardia è pronta a fare la propria parte, lavorando insieme alle istituzioni e alle imprese per sostenere investimenti, innovazione e competitività».

La filiera della moda

Nel 2024 le esportazioni lombarde del comparto moda hanno superato gli 11,7 miliardi di euro, il 30,8% del totale nazionale. I numeri della filiera della moda in Lombardia, dice Massari, «raccontano bene perché quando parliamo di moda in Lombardia non parliamo soltanto di Milano e delle passerelle. Parliamo di una filiera fatta di imprese, artigiani, manifattura, ricerca, materiali, design e competenze che attraversano le nostre province. La forza di Milano sta anche nella capacità di dare visibilità internazionale a questo patrimonio diffuso».

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Milano Fashion WeekDebora MassarimodaLombardia
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