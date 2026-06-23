Milano, agente morto dopo inseguimento: preso il conducente del suv
L’auto pirata era stata ritrovata a Pioltello: l’uomo – fermato insieme a una seconda persona – sarebbe responsabile della morte di Francesco Imprezzabile
Inseguimento a Milano, morto un agente della polizia locale - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
È stato
rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del suv che ieri sera aveva dato origine all’inseguimento costato la vita all’agente della Polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile, 39 anni.
Il veicolo
, nell’hinterland milanese, dopo la fuga iniziata al posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro e conclusa a Peschiera Borromeo con la caduta fatale dell’agente, impegnato nell’inseguimento in moto. era stato trovato abbandonato nelle ore successive a Pioltello
Con il conducente
è stata fermata anche una seconda persona. I due sono stati bloccati dalle Polizie locali di Monza e Milano.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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