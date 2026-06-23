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Milano, agente morto dopo inseguimento: preso il conducente del suv

L’auto pirata era stata ritrovata a Pioltello: l’uomo – fermato insieme a una seconda persona – sarebbe responsabile della morte di Francesco Imprezzabile
Inseguimento a Milano, morto un agente della polizia locale - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Inseguimento a Milano, morto un agente della polizia locale - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del suv che ieri sera aveva dato origine all’inseguimento costato la vita all’agente della Polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile, 39 anni.

Il veicolo era stato trovato abbandonato nelle ore successive a Pioltello, nell’hinterland milanese, dopo la fuga iniziata al posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro e conclusa a Peschiera Borromeo con la caduta fatale dell’agente, impegnato nell’inseguimento in moto.

Con il conducente è stata fermata anche una seconda persona. I due sono stati bloccati dalle Polizie locali di Monza e Milano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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agente di Poliziaauto pirata
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