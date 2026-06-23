Milano, agente della Locale morto dopo inseguimento: trovata auto pirata

È stata trovata abbandonata l’auto pirata che ieri sera non si è fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro, a Milano, dando origine a un inseguimento concluso a Peschiera Borromeo con la morte dell’agente della Polizia locale Francesco Imprezzabile. L’agente è caduto con la sua moto per cause ancora in corso di accertamento.
Il veicolo, un suv, è stato rintracciato a Pioltello, nell’hinterland milanese, non lontano dal luogo dell’incidente. Il conducente non è stato invece ancora ritrovato ed è tuttora ricercato dalle forze dell’ordine.
La Procura di Milano è pronta ad aprire un fascicolo con le ipotesi di reato di omicidio stradale e fuga pericolosa. Le indagini sono condotte dalla Polizia locale e dalla Polizia stradale e coordinate dalla pm Francesca Crupi. L’autopsia sul corpo dell’agente è stata disposta e dovrà essere fissata la data per gli accertamenti medico-legali.