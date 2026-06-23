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Milano, agente della Locale morto dopo inseguimento: trovata auto pirata

I fatti sono avvenuti tra il quartiere di Ponte Lambro e Peschiera Borromeo: la Procura è pronta ad aprire un fascicolo con le ipotesi di reato di omicidio stradale. Il conducente non è ancora stato trovato
Inseguimento a Milano, muore un agente della Polizia locale - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Inseguimento a Milano, muore un agente della Polizia locale - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

È stata trovata abbandonata l’auto pirata che ieri sera non si è fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro, a Milano, dando origine a un inseguimento concluso a Peschiera Borromeo con la morte dell’agente della Polizia locale Francesco Imprezzabile. L’agente è caduto con la sua moto per cause ancora in corso di accertamento.

Il veicolo, un suv, è stato rintracciato a Pioltello, nell’hinterland milanese, non lontano dal luogo dell’incidente. Il conducente non è stato invece ancora ritrovato ed è tuttora ricercato dalle forze dell’ordine.

La Procura di Milano è pronta ad aprire un fascicolo con le ipotesi di reato di omicidio stradale e fuga pericolosa. Le indagini sono condotte dalla Polizia locale e dalla Polizia stradale e coordinate dalla pm Francesca Crupi. L’autopsia sul corpo dell’agente è stata disposta e dovrà essere fissata la data per gli accertamenti medico-legali.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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