Milano, agente della Locale morto dopo inseguimento: trovata auto pirata

I fatti sono avvenuti tra il quartiere di Ponte Lambro e Peschiera Borromeo: la Procura è pronta ad aprire un fascicolo con le ipotesi di reato di omicidio stradale. Il conducente non è ancora stato trovato

23 giugno 2026 1 ' di lettura

Inseguimento a Milano, muore un agente della Polizia locale - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti agente di PoliziaPolizia localepoliziotto morto Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...