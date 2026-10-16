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A «Messi a fuoco» si parla di femminicidio

Appuntamento alle 20.30 su Teletutto, canale 16 del digitale terrestre. Al centro del confronto condotto da Andrea Cittadini ci saranno le vite di chi resta: bambini e ragazzi privati della madre, genitori costretti a sopravvivere a una figlia uccisa
Il nuovo studio di «Messi a fuoco»
Il nuovo studio di «Messi a fuoco»

Dopo un femminicidio restano i figli, i genitori, le famiglie. Restano le domande, il vuoto di una presenza quotidiana e la fatica di ricominciare. È a loro, a chi deve fare i conti ogni giorno con le conseguenze della violenza, che è dedicata la puntata di «Messi a fuoco» in onda stasera, alle 20.30 su Teletutto.

Al centro del confronto condotto da Andrea Cittadini ci saranno le vite di chi resta: bambini e ragazzi privati della madre, genitori costretti a sopravvivere a una figlia uccisa. Come si affronta un dolore così? Quali aiuti servono e quali risposte possono offrire le istituzioni? Come accompagnare i più giovani nella crescita, senza lasciarli soli con il trauma?

Ospiti e contenuti

In studio Giuseppina Ghilardi, mamma di Daniela Bani, la 30enne di Palazzolo uccisa nel settembre del 2014 con 39 coltellate dal marito Mootaz Chaanbi, condannato a 30 anni di reclusione, porterà la propria testimonianza. Con lei Francesca Pollonara, ispettore della Polizia di Stato, che quotidianamente ascolta donne vittime di violenza, e Simone Bracchi, giornalista del Giornale di Brescia. Voci e competenze diverse per affrontare il tema dell’ascolto, della protezione e del sostegno alle famiglie.

La puntata proporrà anche l’intervista a Giuseppe Dalmonte, figlio di Olga, uccisa dal marito nel 1997, e gli sviluppi dell’aggressione a Orzinuovi avvenuta nei giorni scorsi. Dalle testimonianze alla cronaca, un confronto per capire come riconoscere la violenza e come stare accanto a chi porta le ferite.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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