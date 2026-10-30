A «Messi a fuoco» il caso Siher, le piazze e il carovita

La rabbia per il carovita e il caro carburanti, le piazze riempite da migliaia di persone, gli scontri con le forze dell’ordine e le devastazioni di Milano. Poi il caso Youssef Siher: il fermo, il carcere e la scarcerazione disposta dalla Gip, che ha acceso il confronto politico sulla giustizia. Da questi fatti prende le mosse la nuova puntata di «Messi a fuoco», in onda questo venerdì 30 ottobre, dalle 20.30 alle 22 su Teletutto, condotta da Andrea Cittadini.
La puntata
«Dalle piazze allo scontro politico. Il caso Siher» è il titolo della serata, che cercherà di ricostruire come si sono sviluppate le mobilitazioni e quale ruolo abbiano avuto i social nel raccogliere il disagio e organizzare le proteste. Al centro anche il confine tra dissenso e istigazione alla violenza, attraverso il confronto tra le accuse della Procura di Milano e le motivazioni con cui la giudice ha rimesso in libertà il ricercatore cresciuto nel Bresciano, tuttora indagato.
In studio il questore di Brescia Paolo Sartori, il direttore del Giornale di Brescia e di Teletutto Giorgio Bardaglio e l’esponente del Pd Laura Venturi. In collegamento il perito informatico Michele Vitiello, per approfondire il ruolo delle piattaforme digitali. A scandire il dibattito, un servizio sulla vicenda giudiziaria di Siher e un’intervista all’avvocato Andrea Cavaliere che entra nel merito degli aspetti giuridici della vicenda.