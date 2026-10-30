A «Messi a fuoco» il caso Siher, le piazze e il carovita

A parlare durante la putata saranno il questore di Brescia Paolo Sartori, il direttore del Giornale di Brescia e di Teletutto Giorgio Bardaglio, l’esponente del Pd Laura Venturi e il perito informatico Michele Vitiello

30 ottobre 2026 1 ' di lettura

Tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine a Torino - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Messi a fuocoYoussef Sihercarovita Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...