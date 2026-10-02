«Messi a fuoco» riparte da Garlasco con un nuovo studio

Nuova stagione, nuovo studio e una formula che punta ancora di più sulla cronaca nera e giudiziaria, sulle grandi inchieste e sui casi che continuano a far discutere. «Messi a fuoco» torna questa sera alle 20.30 su Teletutto, con la conduzione di Andrea Cittadini. La prima puntata riparte da uno dei gialli italiani più discussi degli ultimi vent’anni: l’omicidio di Chiara Poggi e la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.
Vecchi e nuovi elementi
A diciannove anni da quel 13 agosto 2007, il caso è tornato al centro dell’attenzione giudiziaria con la nuova indagine su Andrea Sempio, già indagato e archiviato nel 2017 e oggi nuovamente accusato dalla Procura di Pavia dell’omicidio della ventiseienne. Una vicenda che «Messi a fuoco» ricostruirà partendo dagli ultimi sviluppi: dalla conclusione delle indagini su Sempio agli accertamenti che hanno riportato sotto la lente vecchi e nuovi elementi del caso, fino all’altro filone che ha coinvolto Mario Venditti, l’ex procuratore aggiunto di Pavia indagato a Brescia per corruzione in atti giudiziari e la cui posizione è stata recentemente archiviata.
Due storie giudiziarie che si incrociano e che saranno al centro del dibattito in studio cui parteciperanno Michele Vitiello, consulente informatico di varie procure italiane, l’avvocata Maria Luisa Garatti e il perito Enrico Manieri. In collegamento interverranno Gabriele Moroni, storico inviato de Il Giorno, e Giorgio Bardaglio, direttore del Giornale di Brescia. La puntata su Garlasco inaugura così la nuova stagione di Messi a fuoco, appuntamento questa sera alle 20.30 su Teletutto.