Merce rubata nella Jaguar: quattro donne denunciate per ricettazione

Viaggiavano a bordo di un’auto di lusso con il bagagliaio colmo di prodotti da poco rubata in un supermercato della zona. È terminata con una denuncia per ricettazione in concorso la trasferta di quattro donne, fermate dai Carabinieri della Compagnia di Chiari.
L’attività dei militari
L’operazione è scattata intorno alle 13:30 di ieri, mercoledì 17 giugno durante un normale servizio di controllo del territorio. Transitando lungo via Circonvallazione a Ospitaletto, l’attenzione della pattuglia è stata attirata da una Jaguar, dotata di targa provvisoria estera. I militari hanno intimato l’alt al veicolo per procedere alle verifiche di rito. A bordo viaggiavano quattro donne straniere (di 20, 26, 32 e 60 anni), tutte disoccupate e già note alle Forze dell’ordine per precedenti di polizia. Durante l'ispezione la sorprendente scoperta: all’interno del portabagagli era nascosto un ingente quantitativo di prodotti alimentari e articoli di cosmetica.
Gli accertamenti
Le quattro donne non sono state in grado di esibire alcuno scontrino fiscale né di fornire spiegazioni plausibili, mentre i tempestivi accertamenti hanno permesso di ricostruire la dinamica molto velocemente: la merce era stata rubata poco prima dagli scaffali di un noto supermercato situato a Cazzago San Martino.
La refurtiva, per un valore di circa 1.200 euro, è risultata essere totalmente integra e gli articoli sono stati recuperati e restituiti alla direzione del punto vendita, che ha contestualmente sporto regolare denuncia.