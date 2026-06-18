Merce rubata nella Jaguar: quattro donne denunciate per ricettazione

L’auto di lusso è stata fermata a Ospitaletto, mentre i prodotti alimentari e cosmetici erano stati rubati in un supermercato a Cazzago San Martino

Simone Bracchi Giornalista 18 giugno 2026 1 ' di lettura

L'intervento dei carabinieri di Chiari Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti ricettazionedenunciaauto di lussomerce rubataOspitaletto Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...