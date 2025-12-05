Menzione d’onore Matteo Brontesi, premiato Giuseppe Navoni

Ail Brescia rappresenta da ventiquattro anni un faro a livello provinciale per i servizi in oncoematologia. Il suo fondatore, il dottor Giuseppe Navoni, ha ricevuto ieri a Montichiari la Menzione d’onore dedicata alla memoria di Matteo Brontesi, morto il 5 dicembre di otto anni fa dopo un’intensa battaglia con un osteosarcoma.

La cerimonia

Durante la serata sono stati passati in rassegna alcuni dei progetti di Ail Brescia, evidenziandone gli aspetti in comune con la storia di Matteo. Nel 2018 l’associazione di Navoni ha dato vita, insieme alla Fondazione Lucchini, a Casa Emilia Lucchini, che mette a disposizione appartamenti per i pazienti in cura all’ospedale Civile e le loro famiglie. Anche Matteo, nel suo percorso, ha affrontato periodi di cura lontano da casa: lo ha ricordato nel suo toccante intervento la mamma, Ornella, presente alla cerimonia insieme al papà Mauro e alla sorella Laura.

Un altro progetto messo in piedi da Ail Brescia è Itaca, un viaggio in barca a vela in tutta Italia al quale partecipano pazienti, medici e infermieri, gli uni di fianco agli altri. Itaca, meta finale di Ulisse, è metafora del viaggio che chi lotta contro un tumore si ritrova ad affrontare, in un mare disseminato di insidie. Un viaggio che la famiglia di Matteo ha saputo fronteggiare sempre unita, e nel quale Ail Brescia sa essere un prezioso compagno.

Il premio

La Menzione d’onore Matteo Brontesi è alla sua quarta edizione. Ad assegnarla è «Atleti al tuo fianco», progetto di sensibilizzazione oncologica attraverso le metafore e gli esempi dal mondo dello sport. A guidarlo è il dottor Alberto Tagliapietra, medico chirurgo bresciano con diploma d’alta formazione in psiconcologia. Il dottor Navoni raccoglie il testimone da Patrizia Ondelli, presidente della Carolina Zani Melanoma Foundation, punto di riferimento per ricerca e prevenzione.