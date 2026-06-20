Memorial Tanfoglio, Bione ricorda Luca con impegno e passione

Si è concluso il 1° Memorial calcistico dedicato a Luca Tanfoglio, il 17enne tragicamente scomparso il 4 ottobre 2025 in un incidente stradale. A ricordarlo, gli amici, protagonisti di un quadrangolare di calcio a 7 nato dal desiderio di ritrovarsi e condividere una delle passioni di Luca.
L’iniziativa è stata ideata dai giovani del paese. Un gesto semplice, ma significativo, in omaggio a un amico che non è più fisicamente con loro, ma continua a vivere nell’affetto. Il torneo si è svolto in un clima di correttezza. Sul campo si respiravano la giovialità e la serenità tipiche di Luca. Le quattro squadre si sono affrontate con impegno e passione e senza polemiche o inutili recriminazioni: lo spirito della giornata non era animato tanto dal desiderio di vincere quanto da quello di giocare insieme, in ricordo di Luca.
Ad aggiudicarsi il torneo è stata la Nuova Polisportiva Bione, che nella finale ha superato il Team Out 6-4, al termine di una partita combattuta e piacevole da vedere. Il terzo posto è andato all’Itis Castelli, mentre al quarto si è classificata la Nuova Valsabbia. Si è aggiudicato il titolo di capocannoniere il talentuoso Adam Boutarfa.
Il Memorial ha ospitato anche Viviana Marcassoli, compagna di Giuseppe Pasini, intervenuta in rappresentanza dell’Union Brescia. La sua presenza ha espresso una vicinanza particolarmente importante alla famiglia di Luca e ai ragazzi e ha mostrato come il mondo dello sport possa andare oltre la competizione e la fama, diventando occasione di solidarietà, incontro e relazioni umane autentiche.
Rinnovare la memoria
Dopo le premiazioni, la giornata è proseguita nella tensostruttura comunale con un momento di festa e di condivisione. Il desiderio dei giovani di Bione e dell’Amministrazione comunale è che il Memorial diventi un appuntamento annuale, capace di rinnovare nel tempo il ricordo di Luca. Resta viva anche la speranza che il campo sportivo possa essere intitolato proprio a lui. Sarebbe un modo concreto per trasformare il dolore in una presenza affidata alla memoria dell’intera comunità.