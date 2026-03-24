Mazzano, volontari in azione per ridare decoro al parco Diamante

Una buona pratica entrata ormai negli appuntamenti fissi, un'abitudine che sabato mattina si è rinnovata sempre con lo stesso obiettivo, ovvero prendersi cura del territorio che si abita, e che lo ha fatto allargando la sua azione oltre a quanto c'era in programma, andando a sollevare aree da tempo finite nel mirino di incivili.

A Mazzano, ha replicato «Operazione parco pulito, edizione primavera», ovvero la giornata promossa dall'Amministrazione comunale, in collaborazione con Protezione Civile, Gruppi Alpini, associazioni del territorio, oratori e volontari dei progetti di «Cittadinanza attiva».

Gli obiettivi

Aperta a tutti e pensata per contribuire a pulire l'ambiente in cui si vive ogni giorno, in questo caso, essa ha visto essere oggetto di intervento il parco Diamante a Ciliverghe, ma pure alcune strade e aree limitrofe.

Nel perimetro del polmone verde, attrezzato con giochi, arredi e percorso vita, e sede anche di manifestazioni campestri, che si apre a fianco della sede delle penne nere della frazione, in via Albini, alle 8 si sono radunati volenterosi, muniti di guanti, cesoie, ramazze, sacchi e pinze alla mano e di tutto l'occorrente utile a portare a termine l'obiettivo di giornata: raccogliere i rifiuti abbandonati nell'area e potare e riordinare la vegetazione della stessa.

Eliminate le discariche abusive

Tra loro, a dare man forte alla causa, anche ragazzi con disabilità seguiti dalla cooperativa sociale La Rondine insieme ad educatrici ed educatori.

Un bilancio positivo

«La mattinata è stata molto proficua – traccia il positivo bilancio l'assessore Roberto Toninelli – ed ha portato a una bella pulizia del parco. Sono state tagliate l'erba e piante secche e rami pericolanti, si è provveduto a rimuovere rovi, operazione a fare potature e a raccogliere lo sporco abbandonato, predisponendo lo spazio verde al meglio per la fruizione che aumenta con il sopraggiungere della bella stagione, ma stavolta siamo riusciti anche ad estendere l'azione su zone un po' più a sud, con un grosso lavoro per contrastare l'abbandono di rifiuti».

Nello specifico, quanti hanno aderito alla mattinata hanno agito su strade e campi vicini che, negli anni, erano diventati sorta di discariche abusive. «Abbiamo recuperato veramente quantità grosse di rifiuti abbandonati, poi subito conferiti all'isola ecologica perché finalmente siano smaltiti nella maniera corretta. Direi che la giornata è stata molto positiva, e piacevole è stato anche il pranzo semplice e conviviale condiviso a conclusione della stessa».